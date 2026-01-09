PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sohn warnt Mutter vor falschem Schmuckankäufer

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Angehöriger hat eine 79-Jährige davor bewahrt, Opfer von Betrügern zu werden.

Die 79-Jährige erhielt am Donnerstag, 8. Januar, gegen 17 Uhr einen Anruf. Ein unbekannter Mann gab sich als Herr Jansen aus. Er erzählte der Seniorin, er beabsichtige, ein Geschäft für Modeschmuck in Mönchengladbach zu eröffnen. Er fragte die 79-Jährige, ob sie Modeschmuck besitze.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs vereinbarte der Betrüger für abends einen Termin bei der 79-Jährigen zu Hause, um deren Schmuck in Augenschein zu nehmen.

Die 79-Jährige erzählte ihrem Sohn von dem Telefonat und der Terminvereinbarung. Dieser warnte seine Mutter, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln dürfte.

Als "Herr Jansen" kurz vor dem vereinbarten Termin noch einmal bei der Seniorin anrief, teilte sie ihm mit, dass er nicht vorbeikommen solle. Anschließend rief sie die Polizei.

Der aktuelle Fall zeigt: Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über aktuelle Betrugsmaschen, damit sie richtig reagieren!

Geben Sie dabei diese Verhaltenstipps:

   -	Am Telefon nie mit Fremden über persönlichen und finanziellen 
Verhältnisse oder Besitztümer sprechen.
   -	Keine Termine zu Hause oder woanders mit Fremden vereinbaren.
   -	Geld oder Wertsachen niemals an unbekannte Personen übergeben. 
Auch nicht, wenn sich diese als Polizisten ausgeben.
   -	Eine Vertrauensperson hinzuziehen und die Polizei verständigen.

(km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 13:32

    POL-MG: Zahlreiche Verkehrsunfälle durch Schneefall

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 7. Januar, ist es in Mönchengladbach zu zahlreichen wetterbedingten Unfällen gekommen. Unsere Einsatzkräfte wurden im Laufe des Tages zu rund 20 Unfällen gerufen, die durch den anhaltenden Schneefall und die damit verbundenen rutschigen und glatten Straßen entstanden sind. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet - Unfälle passierten zum Beispiel in Lürrip, Bungt, ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:33

    POL-MG: Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße | Autofahrer verstorben

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 6. Januar, ist es gegen 8 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße in Höhe Bismarckplatz gekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand wartete der Fahrer eines schwarzen Daimler an der roten Ampel, als er aus bisher ungeklärter Ursache seinen Wagen plötzlich stark beschleunigte und den vor ihm stehenden BMW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren