Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sohn warnt Mutter vor falschem Schmuckankäufer

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Angehöriger hat eine 79-Jährige davor bewahrt, Opfer von Betrügern zu werden.

Die 79-Jährige erhielt am Donnerstag, 8. Januar, gegen 17 Uhr einen Anruf. Ein unbekannter Mann gab sich als Herr Jansen aus. Er erzählte der Seniorin, er beabsichtige, ein Geschäft für Modeschmuck in Mönchengladbach zu eröffnen. Er fragte die 79-Jährige, ob sie Modeschmuck besitze.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs vereinbarte der Betrüger für abends einen Termin bei der 79-Jährigen zu Hause, um deren Schmuck in Augenschein zu nehmen.

Die 79-Jährige erzählte ihrem Sohn von dem Telefonat und der Terminvereinbarung. Dieser warnte seine Mutter, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln dürfte.

Als "Herr Jansen" kurz vor dem vereinbarten Termin noch einmal bei der Seniorin anrief, teilte sie ihm mit, dass er nicht vorbeikommen solle. Anschließend rief sie die Polizei.

Der aktuelle Fall zeigt: Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über aktuelle Betrugsmaschen, damit sie richtig reagieren!

Geben Sie dabei diese Verhaltenstipps:

- Am Telefon nie mit Fremden über persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder Besitztümer sprechen.

- Keine Termine zu Hause oder woanders mit Fremden vereinbaren.

- Geld oder Wertsachen niemals an unbekannte Personen übergeben. Auch nicht, wenn sich diese als Polizisten ausgeben.

- Eine Vertrauensperson hinzuziehen und die Polizei verständigen.

(km)

