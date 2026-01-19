PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nägel und Schrauben auf der Fahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Grabe (ots)

Am Montagmorgen wurde bekannt, dass in der Hauptstraße Nägel und Schreiben auf der Fahrbahn aufgefunden wurden. Umgehend entfernten Mitarbeiter der Gemeinde die Befestigungsmittel aus dem Verkehrsraum entfernt, um den Eintritt von Schäden an Fahrzeugen zu verhindern. Gegenwärtig wird von einem beschädigten Auto ausgegangen, welches eine Reifenschaden erlitt.

Vermutlich wurden die Schrauben und Nägel auf der Schneedecke der vergangenen Tage verloren oder bewusst ausgelegt. Durch das abtauen kamen diese nun zum Vorschein.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und suchen nun nach Hinweisen, die Aufschluss darüber geben, wie die Schrauben und Nägel auf die Fahrbahn gelangten. Zudem werden auch Personen gesucht, deren Fahrzeuge einen Schaden genommen haben, nachdem sie die Hauptstraße befuhren. Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden eingeleitet. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0015136

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

