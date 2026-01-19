Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier hochwertige E-Bikes entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es im Tulpenweg zu mehreren Einbrüchen. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Garagen verschiedener Einfamilienhäuser.

In einem der betroffenen Objekte entfernten der oder die Täter gewaltsam die Sicherungen an zwei, in einer Garage abgestellten, E-Bikes und entfernten sich im Anschluss mit ihrer Beute, deren Wert bei mehr als 13000 Euro lag. Die beiden Pedelecs stammen von dem Hersteller Orbea.

Des Weiteren verschafften sich Unbekannte Zutritt zu der Garage eines anderen Einfamilienhauses. Hier wurden Ebenfalls zwei E-Bikes, deren Wert im hohen fünfstelligen Bereich lag, entwendet. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen entstand zudem ein Sachschaden von jeweils mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib der Fahrräder geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0015012 (Orbea)

Aktenzeichen 0014938

