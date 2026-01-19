Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Schulgelände

Bad Frankenhausen (ots)

Wie am Montag, gegen 13 Uhr, bekannt wurde, kam auf einem Schulgelände in der Müldenerstraße zu einem Diebstahl. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Nebengebäude der Schule und nahmen dort mehrere Gegenstände an sich, hierunter auch Kanister mit Kraftstoff. Anschließend entfernten sich die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0015583

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell