Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschädigte nach Verkehrsgefährdung gesucht - Wer war Zeuge oder betroffen?

Nordhausen (ots)

Am Montag beobachtete eine Bürgerin, wie im Bereich der Emil-Reichardt-Straße und Uferstraße zwei Audis in den Farben schwarz und weiß mit überhöhter Geschwindigkeit waghalsige Verkehrsvorgänge, Spurwechsel und übermäßige Beschleunigungen vornahmen und hierdurch andere Fahrzeugführer gefährdeten und zu Notbremsungen drängten. Zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht.

Anhand der vorgetragenen Situation erhärtete sich der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung gegenüber den Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen, welche in der Folge entsprechende Ermittlungen einleiteten.

In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen der Taten sowie Geschädigte gesucht, die durch die benannten Fahrzeuge gefährdet und zu Notbremsungen gedrängt wurden. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0015632

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell