PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung zum Amtswechsel

Augsburg (ots)

Rain am Lech - Am 08.01.2026 übernahm Polizeihauptkommissar Josef Mayer die Leitung der PI Rain am Lech.

Josef Mayer war zwei Jahre lang Leiter der Polizeistation Wertingen und übernimmt nun die Leitung der PI Rain von Erstem Polizeihauptkommissar Peter Grießer, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte.

Seit 01.09.2025 leitete Polizeihauptkommissar Tobias Bengelmann die PI Rain für vier Monate kommissarisch und kehrte zum 01.01.2026 wieder zur PI Donauwörth zurück.

Die feierliche Verabschiedung des bisherigen Inspektionsleiters sowie die Einführung von Josef Mayer als Nachfolger im Amt wird am

Freitag, den 16.01.2025, um 10:00 Uhr

im Gebäude der Polizeiinspektion Rain am Lech, Hauptstraße 50, 86641 Rain stattfinden.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr

    Augsburg (ots) - Donauwörth / Bundesstraße B 2 - Am Freitag (09.01.2026) überholte ein Sattelzuggespann verbotswidrig auf der B 2 und überfuhr hierzu die Sperrfläche. Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten das Gespann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Lkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich um rund 30 km / h (nach Toleranzabzug) überschritten ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

    Augsburg (ots) - Holzheim / Lkr. Dillingen a. d. Donau - Am Sonntag (11.01.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Dillingen zusammen mit der Polizeiinspektion Dillingen eine Kontrollaktion mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung durch. Bei der Kontrolle beanstandeten die Beamten insgesamt knapp 30 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Knapp die Hälfte der Autofahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Bei ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

    Augsburg (ots) - Friedberg / Bundesautobahn A 8 / FR München / PP Kirchholz - Am Montag (12.01.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr auf dem Parkplatz Kirchholz durch. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr beanstandeten die Beamten sieben Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, die Lenk- und Ruhezeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren