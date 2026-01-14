Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung zum Amtswechsel

Augsburg (ots)

Rain am Lech - Am 08.01.2026 übernahm Polizeihauptkommissar Josef Mayer die Leitung der PI Rain am Lech.

Josef Mayer war zwei Jahre lang Leiter der Polizeistation Wertingen und übernimmt nun die Leitung der PI Rain von Erstem Polizeihauptkommissar Peter Grießer, der über drei Jahre die Leitung der Inspektion innehatte.

Seit 01.09.2025 leitete Polizeihauptkommissar Tobias Bengelmann die PI Rain für vier Monate kommissarisch und kehrte zum 01.01.2026 wieder zur PI Donauwörth zurück.

Die feierliche Verabschiedung des bisherigen Inspektionsleiters sowie die Einführung von Josef Mayer als Nachfolger im Amt wird am

Freitag, den 16.01.2025, um 10:00 Uhr

im Gebäude der Polizeiinspektion Rain am Lech, Hauptstraße 50, 86641 Rain stattfinden.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell