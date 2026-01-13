Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

Augsburg (ots)

Friedberg / Bundesautobahn A 8 / FR München / PP Kirchholz - Am Montag (12.01.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Kontrollen im gewerblichen Güterverkehr auf dem Parkplatz Kirchholz durch.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr beanstandeten die Beamten sieben Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie weitere Vorschriften des Fahrpersonalgesetzes.

Ein Sattelzug mit rumänischer Zulassung wies erhebliche technische Mängel auf. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich stets an die geltenden Regeln und Vorschriften zu halten, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Besonders bei schwierigen Witterungsbedingungen ist umsichtiges und regelkonformes Verhalten von großer Bedeutung.

