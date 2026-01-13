PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Montag (12.01.2026) beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto im Wachholderweg.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr beschädigte der Unbekannte den linken Außenspiegel des roten VW Multivan. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

