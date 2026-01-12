Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Harburg - Am Freitag (09.01.2026) geriet ein Werkstattgebäude in der Wörnitzstraße in Brand. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr meldete eine Passantin den Brand einer Scheune, in der sich eine Elektrowerkstatt befand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Bei Löschversuchen erlitt ein 52-jähriger Nachbar leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

