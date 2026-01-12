PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Klosterlechfeld / Bundesstraße 17 / FR Süden - Am Samstag (10.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 17 in Fahrtrichtung Landsberg. Es wurde keine Person verletzt.

Gegen 09.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem grauen Audi die B 17 auf dem linken der beiden Fahrspuren. Kurz nach der AS Klosterlechfeld verlor der Fahrer während eines Überholvorgangs offenbar die Kontrolle über sein Auto. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke. Anschließend geriet der Unbekannte über die beiden Fahrbahnen nach rechts in die Böschung. Der unbekannte Autofahrer flüchtete vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise, insbesondere zum Unfallhergang oder Fahrer des Unfallwagens, nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/232-1910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

