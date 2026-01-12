PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Kriebshaber - Am Sonntag (11.01.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Reeseallee (40er Hausnummernbereich).

Gegen 21.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden mit seinem Auto einen blauen Opel Corsa. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die unbekannte Person mit seinem silbernen BMW oder Mercedes unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

