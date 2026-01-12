Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Schmierereien

Augsburg (ots)

Dillingen a. d. Donau - Am Samstag (10.01.2026) beschmierte ein 39-Jähriger mehrere Gebäude entlang der Straße "Eschenweg" mit Graffiti.

Gegen 23.00 Uhr beobachtete ein Passant den 39-Jährigen und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der 39-Jährige angetroffen werden. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung außerdem einen entsprechenden Farbstift auf. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation gegen den 39-Jährigen. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 560 zu melden.

Der 39-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

