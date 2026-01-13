Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (09.01.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (12.01.2026), 07.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Kraftstoff aus Fahrzeugen auf einem Hof in der Berliner Allee.

Die Unbekannten entwendeten Diesel aus zwei Fahrzeugen. Ein weiteres Fahrzeug wurde bei dem Versuch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell