Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (12.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Unbekannten und einem 16-Jährigen in der Rote-Torwall-Straße.

Gegen 14.30 Uhr gerieten die drei Jugendlichen offenbar in Streit. Hierbei kam es auch zu Schlägen, wodurch der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, dunkle Kleidung, eine Person trug Bart, arabisches Aussehen

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Der 16-Jährige besitzt die guineische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

