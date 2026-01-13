Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Montag (12.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Unbekannten und einem 16-Jährigen in der Rote-Torwall-Straße.
Gegen 14.30 Uhr gerieten die drei Jugendlichen offenbar in Streit. Hierbei kam es auch zu Schlägen, wodurch der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend.
Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, dunkle Kleidung, eine Person trug Bart, arabisches Aussehen
Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Der 16-Jährige besitzt die guineische Staatsangehörigkeit.
