Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Streit Polizeibeamte attackiert, 2 verletzte Beamte

Hamm-Mitte (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes anlässlich einer Ruhestörung wurde die Polizei am Samstag, 10. Januar um 23:25 Uhr auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei 30jährigen Männern aus Hamm aufmerksam. Die Streithähne trafen an der Oststraße aufeinander. Um eine weitere Eskalation des Streites zu verhindern, sollte ein Beteiligter des Streits in Gewahrsam genommen werden. Dieser riss sich jedoch im Verlauf der Maßnahme los und schlug auf die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte ein. Nur mit der Unterstützung weiterer hinzugerufener Einsatzkräfte konnte der Störer überwältigt, gefesselt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Infolge der Angriffe des Tatverdächtigen wurde eine 28jährige Polizistin sowie ein 34jähriger Polizist der Wache Mitte leicht verletzt. Beide verblieben jedoch dienstfähig. Die Polizei Hamm hat ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der alkoholisierte Angreifer konnte nach Ausnüchterung aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. (nue)

