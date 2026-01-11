PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 43jähriger schlägt nach Einsatzkräften, 1 Beamter leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Zu Streitigkeiten in einer Wohnung wurden Einsatzkräfte der Polizeiwachen Bockum-Hövel und Mitte am Samstag, 10. Januar um 20 Uhr gerufen. Hier geriet ein 43 und 46 Jahre altes Bruderpaar mit weiteren Personen in einen Streit. Der 43jährige wohnungslose Bruder kam dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Vielmehr versuchte der alkoholisierte Störer, eine Beamtin zu schlagen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte und setzte zu weiteren Angriffen an. Er wurde im weiteren Verlauf zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Während des Transportes zum Polizeigewahrsam versuchte er weiterhin, einen Polizeibeamten mit Kopfstößen zu treffen. Dieses Vorhaben konnte jedoch durch eine weitere Fixierung unterbunden werden. Ein Beamter der Polizeiwache Bockum-Hövel erlitt leichte Verletzungen, verblieb jedoch dienstfähig. Die Polizei Hamm hat ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Letztlich wurde auch der 46jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Beide Personen konnten nach Ausnüchterung aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen werden. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 03:12

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Westen (ots) - Unbekannte Täter brachen am 09. Januar zwischen 13 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße ein. Nachdem sie in das Mehrfamilienhaus eindrangen, öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten innerhalb der Wohnung und erbeuteten Goldschmuck sowie Bargeld im niedrigen fünftstelligen Bereich. Anschließend flüchteten der oder die ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:19

    POL-HAM: Obst- und Gemüsepfandkisten gestohlen - 50-Jähriger vorläufig festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Einsatzkräfte nahmen am Donnerstagabend, 8. Januar, einen 50-jährigen Mann aus Essen vorläufig fest. Der Mann hatte versucht, mehrere Obst- und Gemüsepfandkisten von einem Lebensmittelmarkt am Ökonomie-Peitzmeier-Platz zu entwenden. Gegen 22.30 Uhr stellten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:14

    POL-HAM: Roter Opel beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Heessen (ots) - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Ahlener Straße wurde am Donnerstag, dem 8. Januar, zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr ein roter Opel von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren