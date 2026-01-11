Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 43jähriger schlägt nach Einsatzkräften, 1 Beamter leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Zu Streitigkeiten in einer Wohnung wurden Einsatzkräfte der Polizeiwachen Bockum-Hövel und Mitte am Samstag, 10. Januar um 20 Uhr gerufen. Hier geriet ein 43 und 46 Jahre altes Bruderpaar mit weiteren Personen in einen Streit. Der 43jährige wohnungslose Bruder kam dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Vielmehr versuchte der alkoholisierte Störer, eine Beamtin zu schlagen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte und setzte zu weiteren Angriffen an. Er wurde im weiteren Verlauf zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Während des Transportes zum Polizeigewahrsam versuchte er weiterhin, einen Polizeibeamten mit Kopfstößen zu treffen. Dieses Vorhaben konnte jedoch durch eine weitere Fixierung unterbunden werden. Ein Beamter der Polizeiwache Bockum-Hövel erlitt leichte Verletzungen, verblieb jedoch dienstfähig. Die Polizei Hamm hat ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Letztlich wurde auch der 46jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Beide Personen konnten nach Ausnüchterung aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen werden. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell