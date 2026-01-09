Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Roter Opel beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Ahlener Straße wurde am Donnerstag, dem 8. Januar, zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr ein roter Opel von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfall und verdächtigen Fahrzeugen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell