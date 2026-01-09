Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Falkenstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 8. Januar, in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 19.20 Uhr unbefugten Zutritt in eine Wohnung an der Falkenstraße.

Der oder die Täter schlugen die Balkontür ein, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Schmuck.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

