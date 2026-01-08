Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vermehrt Fälle von Diebstählen aus Pkw

Hamm (ots)

Zwischen Dienstag, 6. Januar, 13 Uhr, und Mittwoch, 7. Januar, 13 Uhr, verzeichnete die Polizei im Hammer Stadtgebiet vermehrt Fälle von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen.

Die Täter schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten die sich darin befindlichen Wertgegenstände. Betroffen waren zwei Pkw in der Lange Straße, ein Pkw in der Bogenstraße, dem Kobbenskamp, der Adolf-Juckenack-Straße, der Leuthenstraße sowie der Bodelschwinghstraße.

Wenn Sie Hinweise zu den Taten geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Die Polizei gibt zum Thema folgende Hinweise:

- Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück - auch nicht im Handschuhfach oder Kofferraum! - Nehmen Sie elektronische Geräte und persönliche Gegenstände immer mit. - Verschließen Sie Ihr Fahrzeug - auch bei kurzer Abwesenheit. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und informieren Sie bei Auffälligkeiten sofort die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell