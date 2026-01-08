PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tödlicher Unfall auf der Fangstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 8. Januar, auf der Fangstraße. Gegen 5.55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Skoda-Fahrer aus Hamm die Fangstraße in südliche Richtung. Dabei beschleunigte er laut Zeugenangaben stark und fuhr kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Als er wieder auf seinen Fahrstreifen fuhr, kollidierte er mit einem 66-jährigen Radfahrer, der die Fangstraße ebenfalls in südliche Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann aus Hamm zu Boden. Er erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 27-Jährige entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, verfolgte ihn und alarmierte parallel die Polizei. Die Beamten konnten den Mann mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kamener Straße antreffen.

Vor Ort kümmerten sich Einsatzkräfte sowie Opferbetreuende der Polizei Hamm zusammen mit zwei Notfallseelsorgern um die Zeugen des Verkehrsunfalls.

Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Unfallaufnahme. Für die Dauer der Maßnahmen war die Fangstraße zwischen Kamener Straße und Neufchateaustraße bis 11 Uhr gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten den Führerschein des 27-Jährigen sicher. Das an dem Unfall beteiligte Fahrrad sowie der Skoda wurden darüber hinaus beschlagnahmt. Da der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 07:52

    POL-HAM: Vermehrt Fälle von Diebstählen aus Pkw

    Hamm (ots) - Zwischen Dienstag, 6. Januar, 13 Uhr, und Mittwoch, 7. Januar, 13 Uhr, verzeichnete die Polizei im Hammer Stadtgebiet vermehrt Fälle von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Die Täter schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten die sich darin befindlichen Wertgegenstände. Betroffen waren zwei Pkw in der Lange Straße, ein Pkw in der Bogenstraße, dem Kobbenskamp, der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:40

    POL-HAM: Mercedes-Benz beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Herringen (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 6. Januar, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7. Januar, 13.40 Uhr, einen in der Barbarossastraße geparkten Mercedes-Benz Das graue Auto war zur Unfallzeit am Fahrbahnrand abgestellt und wies bei der Rückkehr des Nutzers einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite auf. Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Fahrer ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:38

    POL-HAM: Einbruch in CBD-Geschäft

    Hamm-Mitte (ots) - Ein CBD-Geschäft auf der Martin-Luther-Straße war in der Nacht zum Donnerstag, 8. Januar, gegen 2.30 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher. Eine Zeugin konnte mithilfe einer Überwachungskamera beobachten, wie zwei Personen die Glasscheibe der Eingangstür einschlugen. Die beiden Unbekannten durchsuchten das Geschäft und flüchteten anschließend in östliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Einbrechern verlief ergebnislos. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren