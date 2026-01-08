Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tödlicher Unfall auf der Fangstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 8. Januar, auf der Fangstraße. Gegen 5.55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Skoda-Fahrer aus Hamm die Fangstraße in südliche Richtung. Dabei beschleunigte er laut Zeugenangaben stark und fuhr kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Als er wieder auf seinen Fahrstreifen fuhr, kollidierte er mit einem 66-jährigen Radfahrer, der die Fangstraße ebenfalls in südliche Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann aus Hamm zu Boden. Er erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 27-Jährige entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, verfolgte ihn und alarmierte parallel die Polizei. Die Beamten konnten den Mann mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kamener Straße antreffen.

Vor Ort kümmerten sich Einsatzkräfte sowie Opferbetreuende der Polizei Hamm zusammen mit zwei Notfallseelsorgern um die Zeugen des Verkehrsunfalls.

Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Unfallaufnahme. Für die Dauer der Maßnahmen war die Fangstraße zwischen Kamener Straße und Neufchateaustraße bis 11 Uhr gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten den Führerschein des 27-Jährigen sicher. Das an dem Unfall beteiligte Fahrrad sowie der Skoda wurden darüber hinaus beschlagnahmt. Da der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. (rv)

