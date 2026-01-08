PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in CBD-Geschäft

Hamm-Mitte (ots)

Ein CBD-Geschäft auf der Martin-Luther-Straße war in der Nacht zum Donnerstag, 8. Januar, gegen 2.30 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher.

Eine Zeugin konnte mithilfe einer Überwachungskamera beobachten, wie zwei Personen die Glasscheibe der Eingangstür einschlugen. Die beiden Unbekannten durchsuchten das Geschäft und flüchteten anschließend in östliche Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Einbrechern verlief ergebnislos.

Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (rv)

