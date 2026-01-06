Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bestialischer Gestank - Polizeieinsatz in der Weststraße

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr Hamm eilten am Montag, 5. Januar, zu einem Friseursalon in der Weststraße - einer Reinigungskraft war innerhalb des Geschäfts ein bestialischer Gestank aufgefallen.

Gegen 11 Uhr alarmierte der Inhaber die Einsatzkräfte, die sich umgehend auf den Weg machten und den Bereich um den Salon großräumig absperrten.

Bislang unbekannte Tatverdächtige schütteten mutmaßlich durch ein offenstehendes Oberlicht eine bislang unbekannte Flüssigkeit auf einen Teppich. Zur Abklärung der bis dato unbestimmten Flüssigkeit wurden auch Spezialisten der Feuerwehr Dortmund hinzugezogen.

Letztlich konnte sichergestellt werden, dass es sich bei der Flüssigkeit um keine ätzende Säure handelte.

Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 13 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben und die Anrainer-Geschäfte konnten ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (ds)

