Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Hamm-Mitte (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten bislang unbekannte Einbrecher zwischen Dienstag, 30. Dezember, 12.30 Uhr, und Freitag, 2. Januar, 12 Uhr, in Büroräume auf der Werler Straße.

Nachdem sich der oder die Unbekannten so Zutritt verschafften, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Ob er oder sie etwas entwendeten, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

