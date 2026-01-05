Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lagerraum einer Bäckerei aufgebrochen

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen Mittwoch, 31. Dezember, 15 Uhr, und Freitag, 2. Januar, 7 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Lagerraum einer Bäckerei am Westentor.

Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten der oder die Täter gewaltsam in dem Gebäudekomplex, ehe er oder sie in der Bäckerei den Lagerraum aufhebelten.

Aus dem Lagerraum entwendeten der oder die Unbekannten Getränke und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

