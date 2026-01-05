Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kaugummiautomat durch Pyrotechnik beschädigt

Hamm-Heessen (ots)

Am Sonntag, 4. Januar, beschädigten vier Jugendliche gegen 21.35 Uhr einen Kaugummiautomaten auf der Ahlener Straße.

Ein Zeuge beobachtete, wie die Jugendlichen Pyrotechnik an dem Automaten anzündeten und anschließend flüchteten.

Durch die Explosion geriet der Kaugummiautomat in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die eingesetzten Beamten konnten drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren als Tatverdächtige ermitteln. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (rv)

