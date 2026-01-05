Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch am Alten Uentroper Weg

Hamm-Uentrop (ots)

Durch das Beschädigen einer Balkontür verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher zwischen Dienstag, 23. Dezember, 9.45 Uhr, und Freitag, 2. Januar, 18 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss am Alten Uentroper Weg.

Nachdem sie in das Innere der Wohnung gelangten, durchsuchten der oder die Täter das Haus nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Ob er oder sie bei der Tat etwas entwendeten, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell