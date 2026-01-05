PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch am Alten Uentroper Weg

Hamm-Uentrop (ots)

Durch das Beschädigen einer Balkontür verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher zwischen Dienstag, 23. Dezember, 9.45 Uhr, und Freitag, 2. Januar, 18 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss am Alten Uentroper Weg.

Nachdem sie in das Innere der Wohnung gelangten, durchsuchten der oder die Täter das Haus nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Ob er oder sie bei der Tat etwas entwendeten, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:53

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Erlenbachstraße war in der Zeit von Samstag, 20. Dezember, 2 Uhr, bis Sonntag, 4. Januar, 0.40 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Der oder die Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters im ersten Obergeschoss Zugang zum Haus. Sie durchsuchten alle Räume im ersten Obergeschoss nach Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 08:07

    POL-HAM: 21-Jähriger bei Glätteunfall leicht verletzt

    Hamm-Herringen (ots) - Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer zog sich am Freitag, dem 2. Januar, bei einem Glätteunfall auf der Lüner Straße leichte Verletzungen zu. Gegen 18.25 Uhr befuhr er die Lünener Straße in westliche Richtung. Als er an einem parkenden Pkw vorbeifuhr, reagierte das Fahrzeug aufgrund der vereisten Straße nicht. Er kollidierte mit dem geparkten Fahrzeug. Durch den Aufprall und die vereiste Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren