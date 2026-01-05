Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 21-Jähriger bei Glätteunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer zog sich am Freitag, dem 2. Januar, bei einem Glätteunfall auf der Lüner Straße leichte Verletzungen zu.

Gegen 18.25 Uhr befuhr er die Lünener Straße in westliche Richtung. Als er an einem parkenden Pkw vorbeifuhr, reagierte das Fahrzeug aufgrund der vereisten Straße nicht. Er kollidierte mit dem geparkten Fahrzeug. Durch den Aufprall und die vereiste Straße rutschte der Unfallverursacher diagonal über die Fahrbahn und kollidierte mit einem weiteren geparkten Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell