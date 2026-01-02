Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Zwischen dem 29.12.2025 und dem 02.01.2026 wurde in ein Einfamilienhaus im Kirchweg eingebrochen.

Unbekannte Täter hebelten ein Küchenfenster auf und drangen so in das Haus ein. Hier durchwühlten sie das Schlafzimmer und entkamen unerkannt über die Terassentür.

Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (sa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell