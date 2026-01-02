Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friesenstraße war zwischen Samstag, 27. Dezember, 13 Uhr, und Donnerstag, 01. Januar, 1.55 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Der oder die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Balkontür Zugang zur Wohnung und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck, einer Spielekonsole sowie Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell