Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tierkrematorium

Hamm-Rhynern (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 2. Januar, versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 2.20 Uhr gewaltsam in ein Tierkrematorium an der Straße Gewerbepark zu gelangen.

Hierzu schlugen sie ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen.

Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (rv)

