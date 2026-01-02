Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines Altkleidercontainers

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Altkleidercontainer an der Kamener Straße brannte in der Silvesternacht am Mittwoch, 31. Dezember.

Gegen 23.25 Uhr alarmierte eine Zeugin die Einsatzkräfte. Sie hatte beobachtet, wie eine Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen Feuerwerkskörper in Richtung des Containers zündeten. Anschließend habe dieser gebrannt.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell