POL-HAM: Brände am Kösliner Weg

Hamm-Herringen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brachen am Donnerstag, 1. Januar, vor einem Wohnhaus am Kösliner Weg zwei Feuer im Vorgarten aus.

Der Mieter des Hauses bemerkte gegen 2 Uhr, dass seine Mülltonne brannte. Er konnte das Feuer selbst löschen. Kurz darauf nahm er ein erneutes Feuer an seiner Wärmepumpe wahr. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte auch dieses Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise zum Brand oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

