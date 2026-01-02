Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Glätteunfälle in der Mark

Hamm-Uentrop (ots)

Bei Glätteunfällen in der Mark zogen sich am Dienstag, 30. Dezember, zwei Fahrradfahrerinnen leichte Verletzungen zu.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf dem Papenweg. Eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr die Straße, als sie nach rechts in den Knäppers Grund abbiegen wollte, rutschte sie auf der glatten Fahrbahn aus und stürzte.

Nur eine Straße weiter ereignete sich 20 Minuten später der zweite Unfall. Eine 68-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Reiherstraße. Als sie ihre Fahrt auf dem Karl-Mecklenbrauck-Weg fortsetzte, stürzte sie ebenfalls.

Zwei Rettungswagen brachten die beiden Frauen zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser. (bf)

