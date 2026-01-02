Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Versicherungsbüro

Hamm-Mitte (ots)

Ein Versicherungsbüro in der Werler Straße war zwischen Mittwoch, 31. Dezember, 12 Uhr, und Donnerstag, 01. Januar, 1.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem sich der oder die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, durchsuchten sie diese. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

