Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kein Schadensereignis festzustellen

Aurich (ots)

Austretender Wasserdampf hat am Freitagmorgen einen Rauchmelder im Auricher Krankenhaus reagieren lassen. Die hierdurch aktivierte Brandmeldeanlage löste Alarm aus und rief die Feuerwehr Aurich herbei. Im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen hatten die Einsatzkräfte schnell erkennen können, dass es sich um einen Täuschungsalarm handelte und kein Schadensereignis aufgetreten war. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle wieder verlassen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

