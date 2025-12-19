FW-AUR: Kein Schadensereignis festzustellen
Aurich (ots)
Austretender Wasserdampf hat am Freitagmorgen einen Rauchmelder im Auricher Krankenhaus reagieren lassen. Die hierdurch aktivierte Brandmeldeanlage löste Alarm aus und rief die Feuerwehr Aurich herbei. Im Zuge ihrer Erkundungsmaßnahmen hatten die Einsatzkräfte schnell erkennen können, dass es sich um einen Täuschungsalarm handelte und kein Schadensereignis aufgetreten war. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle wieder verlassen.
