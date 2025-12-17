PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schnelle Hilfe dank guten Zusammenwirkens

Aurich (ots)

Durch einen abgesetzten Hausnotruf sind am Dienstagabend der Rettungsdienst und die Feuerwehr Aurich in die Maria-Rodenhauser-Straße alarmiert worden. Ein Sprechkontakt zur Bewohnerin der gemeldeten Anschrift war jedoch nicht zustandegekommen, weshalb eine Notsituation vermutet wurde. Weil an der Einsatzstelle keine Reaktion auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür erfolgte, schafften die Feuerwehrleute kurzerhand einen Zugang in die Räumlichkeiten. Dort konnte die Patientin letztlich angetroffen und durch den Rettungsdienst erstversorgt werden, der sie im Anschluss dem Krankenhaus zuführte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

