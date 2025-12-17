Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rettung aus Obergeschoss über Drehleiterkorb

Bild-Infos

Download

Aurich-Walle (ots)

Mit einer Schleifkorbtrage haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich am Mittwochnachmittag eine Patientin über die Drehleiter gerettet. Die Frau war zuvor durch den Rettungsdienst versorgt worden, konnte für den Weitertransport ins Krankenhaus aber nicht auf herkömmlichen Weg aus dem Gebäude in der Straße Lüttje Leegde gebracht werden. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht wurde, erfolgte der Transport über den Rettungskorb durch ein Fenster im ersten Obergeschoss. Anschließend brachte der Rettungswagen die Patientin in eine Klinik.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell