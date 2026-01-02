PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch am Pankratiusplatz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Nacht zum Freitag, 2. Januar, gegen 0.05 Uhr, haben Unbekannte ein Fenster eines Versicherungsbüros an der Straße Pankratiusplatz aufgehebelt.

Über das aufgehebelte Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere. Nachdem sie das Gebäude durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bislang gibt es keine Erkenntnisse zum Diebesgut.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

