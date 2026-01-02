PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Zweifamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 27. Dezember, 8.30 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember, 14 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung an der Strackstraße.

Hierzu hebelten sie eine Terrassentür auf. Nachdem die Täter die gesamte Wohnung durchsucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld im dreistelligen Bereich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

