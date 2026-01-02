Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 31. Dezember, auf Donnerstag, 1. Januar, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Von-Thünen-Straße eingebrochen.

In der Zeit zwischen 19 Uhr und 1:45 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich als Beute.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell