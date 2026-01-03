Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei verletzte Personen bei Glatteisunfall auf der Lipperandstraße

Hamm (ots)

Insgesamt drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 02. Januar, gegen 18.45 Uhr, im Bereich der Lipperandstraße verletzt, als der PKW einer 20-jährigen Hammenserin, auf Grund von Straßenglätte, ins Schleudern geriet und mit dem entgegenkommenden PKW einer 34-jährigen Düsseldorferin kollidierte.

Durch die Kollision wurden die 20-jährige schwer und die 34-jährige, sowie ihr 9-jähriges Kind leicht verletzt.

Die drei Verletzten wurden, mittels Rettungswagen, in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit zwischen den Einmündungen Lipperandstraße/ Zubringer Römerstraße und Lipperandstraße/Münsterstraße gesperrt werden.

Nach erfolgter Streuung durch den Winterdienst, konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell