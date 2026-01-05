Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Goethestraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 3. Januar, 21 Uhr und Sonntag, 4. Januar, 9.15 Uhr einen geparkten Pkw an der Goethestraße. Der VW Passat wies Beschädigungen an der linken Seite der Stoßstange auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell