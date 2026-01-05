POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein Einfamilienhaus an der Erlenbachstraße war in der Zeit von Samstag, 20. Dezember, 2 Uhr, bis Sonntag, 4. Januar, 0.40 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.
Der oder die Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters im ersten Obergeschoss Zugang zum Haus. Sie durchsuchten alle Räume im ersten Obergeschoss nach Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Ob bei der Tat etwas erbeutet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)
