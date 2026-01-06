Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Zollstraße/Lippestraße am verletzten sich am Montag, 5. Januar, drei Personen leicht.

Ein 56-jähriger Ford-Fahrer aus Bönen befuhr gegen 15.45 Uhr die Zollstraße in nördlicher Richtung. Er beabsichtigte, nach links in die Lippestraße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Hyundai eines 29-Jährigen aus Wickede zusammen, der die Zollstraße in südliche Richtung befuhr.

Durch den Aufprall zogen sich der Hyundai-Fahrer, seine 24-jährige Mitfahrerin aus Wickede und ein 38-jähriger Mitfahrer aus Hamm leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zum Teil gesperrt. (bf)

