Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Nordenstiftsweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen Opel Corsa und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Halter des Opels hatte seinen Wagen am Montag, dem 5. Januar, um 23 Uhr auf einem Parkplatz am Nordenstiftsweg abgestellt. Als er am Dienstag, dem 6. Januar, um 0.05 Uhr zurückkehrte, stellte er Lackkratzer an der rechten Stoßstange und am Radkasten fest. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

