Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefälschte Ausweispapiere: 51-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 51-jähriger Mann versuchte am Montag, 5. Januar, im Bürgeramt Pelkum, mit einem gefälschten griechischen Personalausweis einen Wohnsitz in Hamm anzumelden - und wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Er legte einem Mitarbeiter des Bürgeramts einen griechischen Personalausweis vor. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass dieser gefälscht war, woraufhin der Kommunalbeamte die Polizei verständigte.

Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Mann noch einen gefälschten griechischen Reisepass und Führerschein fest. Nicht gefälscht war hingegen der türkische Reisepass, den ein Beamter bei der Durchsuchung des Mannes fand.

Die Einsatzkräfte stellten alle gefälschten Dokumente sicher. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Er soll am heutigen Tag dem Ausländeramt übergeben werden. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

