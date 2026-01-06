PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße war am Montag, 5. Januar, gegen 22.10 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Ein Zeuge störte die drei Einbrecher, die zuvor die Hauseingangstür aufgehebelt hatten und sich bereits im Hausflur befanden. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie vom Tatort.

Der erste Täter war zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und trug zur Tatzeit eine längere schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze. Er hatte eine schwarze Tasche dabei und floh in westliche Richtung

Der zweite Täter war zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze und floh ebenfalls in westliche Richtung.

Der dritte Täter war etwa 1,60 Meter groß. Er trug eine schwarze Steppjacke und eine weiße Skimaske. Als er den Zeugen erblickte, floh er in Richtung Innenstadt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm

