FW-E: Brandserie in der Nacht - Feuerwehr Essen im Dauereinsatz

Essen, Stadtgebiet, 09.11.2025 (ots)

In der Nacht vom 8. auf den 9. November 2025 kam es im Essener Stadtgebiet zu einer Serie bislang ungeklärter Brände. Besonders betroffen war der Essener Norden, doch auch in weiteren Stadtteilen rückten die Einsatzkräfte zu mehreren Brandorten aus. Die Feuerwehr Essen war über Stunden im Dauereinsatz und wurde von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt, jedoch mussten zahlreiche Anwohner betreut und vorübergehend untergebracht werden.

23:37 Uhr, 08.11.2025, Frintroper Straße, Bedingrade

Ein brennender Mülleimer konnte von einem Trupp unter Atemschutz zügig mit dem Schnellangriff gelöscht werden.

23:57 Uhr, 08.11.2025, Freiherr-vom-Stein-Straße, Bredeney

Auf einem Parkplatz am Regattaturm brannte ein Mülleimer. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

00:10 Uhr, 09.11.2025, Klosterstraße, Ostviertel

Ein Papierkorbbrand wurde ebenfalls mit einem handgeführten Rohr zügig gelöscht.

00:34 Uhr, 09.11.2025, Inselstraße, Altenessen-Süd

Um 00:34 Uhr war der Einsatz in der Inselstraße in Altenessen-Süd deutlich umfangreicher. Es brannte auf dem Innenhof eines Gewerbeobjektes. Die Flammen waren bereits aus weiter Entfernung sichtbar. Durch die Hitze waren die Fensterscheiben des Objektes geborsten und das Feuer drohte auf die angrenzende Werkstatt überzugreifen. Es wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Stoppenberg eingesetzt. Durch einen kombinierten Innen- und Außenangriff gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

01:00 Uhr, 09.11.2025, Krablerstraße, Altenessen-Süd

Um 01:00 Uhr brannten in der Krablerstraße mehrere Mülltonnen. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden, bevor es zu Schäden an den Gebäuden kam.

01:12 Uhr, 09.11.2025, , Altenessener Straße, Altenessen-Süd

Nur wenig später, um 01:12 Uhr, folgte der nächste größere Einsatz auf der Altenessener Straße in Altenessen-Süd. Die Polizei hatte eine Rauchentwicklung aus einem Kellerbereich gemeldet. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass beide Treppenräume des Mehrfamilienhauses stark verraucht waren. Mehrere Personen, darunter auch Kinder, standen an den Fenstern und warteten auf Hilfe. Eine Person wurde mit einer Fluchthaube aus einem der verrauchten Treppenräume gerettet. Fünf Trupps unter Atemschutz gelang es, den Brand im Keller mit zwei Strahlrohren zu löschen. Insgesamt 22 Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen. Aufgrund der Folgen des Brandes musste das Objekt vom Strom getrennt werden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden in einem bereitgestellten Linienbus betreut. Viele von ihnen konnten später bei Freunden oder Verwandten unterkommen, während zehn Personen in einer Notunterkunft untergebracht wurden. Der Einsatz endete gegen 04:00 Uhr morgens.

02:35 Uhr, 09.11.2025, Nothofsbusch, Stoppenberg

Um 02:29 Uhr erreichte die Feuerwehr erneut die Meldung, dass es in Nothofsbusch nach Brand rieche. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Müllcontainer fest, der schnell gelöscht wurde.

02:45 Uhr, 09.11.2025, Inselstraße, Altenessen-Süd

Nur wenige Minuten später, um 02:45 Uhr, brannte auf der Inselstraße ein Pkw auf dem Hinterhof einer Kfz-Werkstatt. Unter Einsatz von Schaummittel konnte der Brand gelöscht werden.

08:35 Uhr, 09.11.2025, Vereinsstraße, Stadtkern

Am Morgen des 09. November, um 08:35 Uhr, folgte ein weiterer Alarm in der Vereinsstraße im Stadtkern. Hier wurde eine brennende Flüssigkeit im Treppenraum eines Gebäudes gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen, dennoch wurde der Bereich kontrolliert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur den unterschiedlichen Brandursachen aufgenommen.

