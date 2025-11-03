Feuerwehr Essen

FW-E: Linienbus brennt vollständig aus - Flammen drohten auf Wohnhaus überzugreifen

Essen-Bedingrade, Frintroper Straße, 03.11.2025, 14:21 Uhr (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Essen gegen 14:21 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand auf der Frintroper Straße in Essen-Bedingrade alarmiert. Der Fahrer eines Linienbusses hatte Rauch und Flammen aus dem Motorraum bemerkt und umgehend den Notruf abgesetzt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Bus eines örtlichen Verkehrsunternehmens bereits in Vollbrand; dichter Rauch zog über die Frintroper Straße. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste im Bus, da das Fahrzeug im Rahmen einer Ausbildungsfahrt unterwegs war. Alle Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Da die Flammen auf die unmittelbar angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäude überzugreifen drohten, leitete die Feuerwehr umgehend eine Riegelstellung ein, um die Gebäude zu schützen. Zeitgleich wurde ein zweiter Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert. Die Oberleitung über der Fahrbahn musste stromlos geschaltet werden, da sie durch die Hitzeentwicklung bereits in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Durch den schnellen und gezielten Löschangriff konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindert werden. Der Bus brannte jedoch vollständig aus. Die Fassade des angrenzenden Hauses wurde durch die Hitze beschädigt, die Wohnungen blieben jedoch unversehrt. Eine Kontrolle der Innenräume ergab keine weiteren Schadensstellen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Während der Löscharbeiten war die Frintroper Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Auch der Schienenverkehr musste vorübergehend eingestellt werden, da die Oberleitung auf Brandschäden überprüft werden musste.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Feuerwehr Essen sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

