Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in leerstehendem Gebäude an der Maxstraße - Brandgeruch sorgt für weiteren Einsatz

Essen-Westviertel, Maxstraße, 28. Oktober 2025, 22:23 Uhr (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Essen um 22:23 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Maxstraße im Westviertel alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus einem offenstehenden Fenster im ersten Obergeschoss, Flammenschein war deutlich sichtbar. Es handelte sich um ein leerstehendes Gebäude, dessen Zugänge gegen unberechtigte Nutzung gesichert waren. Um Zugang zur Brandstelle zu erhalten, mussten der Haupteingang sowie eine Tordurchfahrt gewaltsam geöffnet werden. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf und durchsuchten das Gebäude parallel nach möglichen Personen. Zur Kontrolle wurde zudem eine Drehleiter eingesetzt.

Der Brand, der sich auf Unrat im Inneren des Gebäudes beschränkte, konnte rasch gelöscht werden. Aufgrund der starken Verrauchung waren jedoch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Hierzu kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Kurz vor der Alarmierung zur Maxstraße nahmen Bewohner eines nahegelegenen Wohnheims an der Hindenburgstraße deutlichen Brandgeruch wahr und alarmierten ebenfalls die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort schnell Entwarnung geben: Die Geruchsbelästigung war auf den Brand an der Maxstraße zurückzuführen.

Die Feuerwehr Essen war mit rund 30 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte für etwa anderthalb Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell